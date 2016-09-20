Кончаловский больше не против американской награды. Metro узнало, как российский оскаровский комитет выбирал "Рай".

Продюсер Александр Роднянский, который входит в оскаровский комитет России, рассказал Metro, что всего рассматривали 15 фильмов:

– На финальном этапе оставалось 4 картины: «Рай» Кончаловского, «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Экипаж» Николая Лебедева и «Милый Ханс, дорогой Пётр» Александра Миндадзе. «Рай» по голосам оказался далеко впереди всех.

Сам Роднянский тоже голосовал за ленту Кончаловского.

– Тут очень важно понимать, что российский оскаровский комитет выбирает не лучший фильм года в России, он пытается выбрать фильм, у которого больше шансов в конкурентной борьбе за награду. Предполагаю, что этим принципом пользуются комитеты и в других странах. В этом смысле у «Рая» конкурентов не было. Потому что в борьбе за «Оскар» важно, чтобы фильм громко прозвучал на фестивалях, в Каннах, Венеции, Берлине... «Серебряный лев» за режиссуру Венецианского фестиваля – важный бонус для «Рая». Второе – в число заведомых фаворитов входят фильмы с хорошими отзывами профессиональной прессы, а после показа в Венеции у «Рая» пресса была очень хорошая. Третье – на «Оскаре» безусловно обращают внимание на фильмы крупных мастеров. В этом году, наверняка, в лонг-лист попадут картины Пола Верховена, Педро Альмодовара. Кончаловский – фигура значимая и хорошо известная в Америке, где он работал неоднократно. И последний огромный плюс – это ярковыраженная гуманистическая идея фильма и её тематический контекст, связанный с Холокостом. Традиционно Американская киноакадемия не проходит мимо такого. Достаточно вспомнить два последних фильма, удостоенных «Оскара» как лучшие иностранные фильмы года – это «Ида» и «Сын Саула». Конечно, не тема приносит награду, а художественное качество, но в савокупности всё это имеет значение.

В 2014 году Кончаловский обращался к нашему оскаровскому комитету с просьбой не рассматривать его фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Тогда режиссёр критиковал голливудизацию российского кинорынка, но за два года его мнение изменилось. И теперь он был не против выдвинуть свою ленту.

– Сейчас стало ясно – за два года всё изменилось. Начался накат на Россию – на нашу историю, на нашу роль в войне, – объяснил Кончаловский РИА Новости. – Я как русский человек, как русский художник использую любые средства, чтобы сказать, что мы свою историю не забыли, что русский народ положил свои жизни в борьбе с расизмом.

С 22 по 28 сентября в кинотеатре «Пионер» стартуют предпремьерные показы «Рая». И это не случайно. Ведь по правилам «Оскара» все картины-номинанты должны минимум неделю пройти в коммерческом прокате.

