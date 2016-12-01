Президент России Владимир Путин в Кремле выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Речь президента продолжалась 70 минут, на оглашении послания присутствовали депутаты обеих палат Федерального Собрания, члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генерального прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счётной палаты, а также члены Государственного Совета, главы основных конфессий и представителей Общественной палаты.

Metro выбирает ключевые заявления Путина в послании.

О единении граждан

– Граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого объединения.

О взаимоуважении

– Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы всё это ни исходило, и всё больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение.

О сильной власти

– Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства и управляемой извне безвольной власти, потерявшей доверие своих граждан? Ответ очевиден: конечно, нет. В последнее время мы видели немало стран, где такая ситуация открывала дорогу авантюристам, переворотам и в конечном счете анархии. Везде результат один: человеческие трагедии и жертвы, упадок и разорение, разочарование.

О великих потрясениях и февральской революции

– Наступающий 2017 год – год 100-летия Февральской и Октябрьской революции. Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна.

О смысле политики

– Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры.

Не надо жадничать

– Я прошу губернаторов, что называется, не жадничать, отдавать по привычке предпочтение исключительно неказенным структурам, а привлекать и некоммерческие организации. Это очень важно, сердечное отношение к людям. Давайте вместе держать эти вопросы под особым контролем.

О коррупции

– Борьба с коррупцией - это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности. У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев, и нередко этим грешат представители следственных, правоохранительных органов.

О санкциях

– Санкциями нас пытались заставить плясать под чужую дудку.

О будущем

– Мы никогда не искали врагов, нам нужны друзья, но мы будем строить свое будущее без чужих подсказок и непрошеных советов.