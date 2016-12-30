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Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

  • Любовь Егорова

10 картин, которые стоит ждать. Постарались охватить все жанры: тут и мультик, и мюзикл, и фантастика, и драмы, и экшен, ну и куда без супергероев

«Ла-ла Ленд»

Прекрасный фильм Дэмьена Шазелла, чья «Одержимость» получила в прошлом году три «Оскара», стряхнул пыль с жанра киномюзикла. В США картина уже идёт в прокате. Давно в среде кинокритиков не встречали ленту с таким радушием: на Rotten Tomatoes рейтинг 93%. Трогательная и грустная история о том, что любовь и мечты в реальной жизни несовместимы. Эмма Стоун играет официантку Мию, желающую стать актрисой, а канадец Райан Гослинг – музыканта, который пытается вернуть в моду джаз. 

В России: 12 января

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

все фото - imdb.com, Enjoy Movies, kinopoisk.ru

Фото:

"Рай"

Драма Андрея Кончаловского способна растрогать любого. Большую часть экранного времени показывают по очереди трёх людей, которые сидят за столом и рассказывают свои истории. Их судьбы переплелись в страшные дни Второй мировой войны. В русскую аристократку, эмигрантку и участницу французского Сопротивления Ольгу (Юлия Высоцкая) влюбляются сразу двое – Жюль, француз-коллаборационист, и Хельмут – высокопоставленный немецкий офицер СС. 

В России: 19 января

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

"Защитники"

Как известно, у нас супергероев нет. Поэтому все, не только в России, но и за рубежом, с нетерпением ждут, что же получится у Сарика Андреасяна в «Защитниках», который заявляют первым отечественным супергеройским фильмом. Здесь и Человек-зверь, и Человек-ветер, и Человек-земля, и Человек-вода. Обещают наш Marvel, посмотрим, что выйдет. 

В России: 23 февраля

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

"Логан"

Хью Джекман играл Росомаху на протяжении 16 лет и вот в последний раз примеряет образ супергероя в фильме Джеймса Мэнголда «Логан». Кстати, для Патрика Стюарта это тоже прощание с ролью Профессора Х. Логан здесь предстанет постаревшим – с возрастом способности к регенерации сходят на нет. На закате жизни зверь, сидящий внутри мутанта, готов сражаться ещё более яростно и отчаянно.

В мире: 1 марта

В России: 2 марта

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

"Чужой: Завет"

Самый пугающий инопланетянин в истории кино возвращается в новом фильме Ридли Скотта «Чужой: Завет». Майкл Фассбендер, сыгравший сразу двух андроидов в ленте, уверен, что «Завет» получился страшнее «Прометея». «Чужой: Завет» – это продолжение «Прометея» и одновременно предыстория, раскрывающая тайну появления зловещих и трудно убиваемых ксеноморфов. 

В мире: 17 мая 

В России: 18 мая

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

«Лига справедливости: Часть 1»

Ни для кого не секрет, что Супермен не умер (в фильме «Бэтмен против Супермена») и вернётся на экраны. Вместе с Бэтменом они соберут команду из самых сильных супергероев комиксовой Вселенной DC – Чудо-женщины, Аквамена, Киборга и Флэша, чтобы противостоять могущественному правителю планеты Апоколипс – Дарксайду, чья мощь способна обратить в прах не только Землю, но и всю галактику. Создатели обещают самый мрачный фильм по комиксам. 

В России и в мире: 16 ноября

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

"Гадкий я 3"

Одна из самых успешных анимационных франшиз возвращается на экраны – мы снова увидим любимого многими злодея Грю в компании со своей армией миньонов. В третьей части у Грю появится новый заклятый враг Бальтазар Брейк, который использует в качестве оружия жвачку, – его в оригинале озвучивает один из создателей «Южного парка» Трей Паркер. Кстати, это последний раз, когда Стив Каррел будет говорить за Грю. 

В мире:
15 июня

В России:
29 июня 

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

"Человек-паук: Возвращение домой"

Marvel перезапустил Человека-паука. Впервые в роли супергероя Том Холланд появился в фильме «Первый мститель: Противостояние», где его озвучивал Владимир Канухин. Многие считают, что голос актёра дубляжа не подходит герою, поэтому надеются, что его сменят в предстоящем фильме. Впервые героя сделали максимально приближенным к комиксу – он не умолкает и острит. 

В мире и в России: 6 июля 

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

"Матильда"

Драма Алексея Учителя основана на реальных событиях и рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Выхода фильма ждут все, в особенности православные активисты, требовавшие запрета картины. Посмотрев трейлер, они решили, что лента бросает тень на императора. Возмущение вызвал и исполнитель главной роли Ларс Айдингер, за плечами которого участие в порно.

В России: 25 октября

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

«Звёздные войны: Эпизод 8»

Первый фильм «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» вышел 25 мая 1977 года, так что в следующем году франшизе стукнет 40 лет. Юбилей можно будет отметить просмотром нового эпизода, который будет начинаться с того момента, на котором закончилась предыдущая часть саги – «Звёздные войны: Пробуждение силы». Впервые в истории франшизы режиссёром выступил Райан Джонсон.

В мире: 15 декабря

В России: 14 декабря

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

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