Метро Петербурга будет работать в круглосуточном режиме в этот Новый год, сообщает "Радио Балтика" со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки.

Как и в прошлом году, поезда будут курсировать всю новогоднюю ночь, с 01.00 до 05.00, после чего метро перейдет на работу в дневном режиме.

Петербургское метро работало круглосуточно также во время пасхальных торжеств и майских праздников — с 30 апреля по 2 мая и в ночь на 10 мая, пишет "Радио Балтика". Пользоваться подземкой круглосуточно петербуржцы могли в Ночь музеев, в День города и в праздник выпускников "Алые паруса".

1 ноября мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что столичный метрополитен в этом году впервые будет работать всю новогоднюю ночь.