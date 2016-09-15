Сегодня в прокате стартует долгожданное продолжение франшизы о приключениях неунывающей британки – «Бриджит Джонс 3». Metro успело посмотреть фильм до официальной премьеры и составить о нём собственное мнение

Трудно представить, что кто-то из женской половины человечества в промежутке от 20 до 50 никогда не слышал о Бриджит Джонс. А этот феноменальный кадр, когда главная героиня встречает новый год одна в пижаме с бутылкой вина под душераздирающую балладу Селин Дион?

Так или иначе, но прошло 15 лет, и Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер) решила сменить пластинку в прямом и переносном смысле. В новой части франшизы заставка сопровождается хип-хоп битами и перед нами предстаёт обновлённая Бриджит «за 40». Она бросила курить, сократила потребление алкоголя, получила фигуру своей мечты и в качестве приятного бонуса – интересную высокооплачиваемую должность продюсера на телевидении.

Неизменным осталось одно: она всё так же одинока, неуклюжа и обаятельна. Ах да, и беременна! Но только вот незадача, Бриджит не может понять, от кого – от экс-возлюбленного Марка Дарси (Колин Фёрт) или случайного знакомого по музыкальному фестивалю – миллионера Джека Кванта (Патрик Демпси).

Собственно, это и будут выяснять и сама главная героиня, и зритель на протяжении большей части фильма.

Новый любовный треугольник (без мерзавца Дэниэла в исполнении Хью Гранта) получился слишком уж идеальным. И Марк, и Джек тратят кучу времени и сил, чтобы завоевать расположение Бриджит, которая никак не может определиться, кто же нужен ей и её ещё не рождённому ребёнку.

В целом у такого состава не мог получиться плохой фильм. Остроты сюжету добавили злободневные шутки про засилие хипстеров и запоздалый укол в адрес российской действительности в виде включения в канву фильма девушек из Восточной Европы, играющих в сомнительной панк-рок-группе.

Финал картины разочарует циников, но нельзя забывать, что это всего лишь кино.