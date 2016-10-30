Снегопады, которые начались в Москве 30 октября, будут идти в столице как минимум ещё один день, сообщил Metro метеоролог Юрий Поздняков.

– В понедельник, 31 октября, ночью возможный прирост снега 1-2 см, днём снега еще может прибавиться до 1-2 см, – сказал Поздняков.

Метеоролог добавил, что погода в столичном регионе сейчас крайне неустойчивая, снежные заряды различной интенсивности возможны на протяжении всей предстоящей недели. Также он назвал текущую ситуацию с погодой аномальной и крайне нетипичной для октября.

Напомним, что 29 октября и в ночь на 30 октября в московском регионе почти всё время шёл мокрый снег. Утром 30 октября в городе нападало снега от трёх до шести см. Именно такой снежный покров наблюдается сейчас в столице. На главной метеостанции Москвы, ВДНХ высота снежного покрова 5 см.

Столько же снега в Измайлово. На 1 см больше снега нападало в районе Воробьевых гор, до 6 см. На северо-западе и западе Москвы снега не так много, до 3 см.