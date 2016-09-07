8 сентября в Петербурге не будут демонтировать мемориальную табличку военачальнику Карлу Маннергейму, установленную на фасаде здания на Захарьевской улице. Ранее сообщалось, что табличка была установлена незаконно и подлежит демонтажу. Но, как передаёт "Радио Балтика", городские власти не будут снимать табличку, так как правовых оснований для снятия памятного знака нет.

Представители администрации Центрального района Петербурга обследовали здания бывших Кавалергардских казарм и территории и сошлись во мнении, что мемориальная доска относится к объектам благоустройства.

Тем временем в комитете по культуре Петербурга начала работу специальная комиссия в связи с необходимостью принятия какого-либо решения о законности памятного знака, сообщает "Фонтанка".

Напомним, мемориальную доску финскому военачальнику открыли 16 июня. В Российском военно-историческом обществе объяснили, что знак решили установить в память о генерал-лейтенанте Русской армии за участие Маннергейма в Русско-японской и Первой мировой войнах. Однако не все горожане поддержали такое решение. Буквально через пару дней неизвестные облили красной краской табличку.