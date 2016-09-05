Медведь в Белогорске, видео с которым активно ищут пользователи Интернета, напугал местного таксиста.

Медьведь в Белогорске Амурской области

В пятом часу утра в Белогорске на пульт оперативного дежурного управления по делам ГО и ЧС поступило сообщение о появлении в городе медведя, сообщает Амур.инфо.

Таксист, проезжавший по переулку Кооперативный, в районе базы Денисенко, увидел дикое животное, перебегавшее дорогу. На место происшествия оперативно выехала группа спасателей.

В указанном месте спасатели обнаружили следы довольно крупного зверя. Самого медведя найти не удалось, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.