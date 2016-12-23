Усиление ветра в Петербурге ожидается 24 и 26 декабря, 25 числа порывы немного стихнут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. По данным ведомства, днем 24 декабря ожидается усиление до15 метров в секунду, 26 декабря ветер усилится до 15 – 18 метров в секунду.

При этом 24 и 25 декабря сохранится плюсовая температура - до +2...+3, в ночные часы 0...+1. В субботу и воскресенье в Петербурге будет пасмурная погода, днём возможны осадки в виде дождя со снегом.

Отправляясь на новогодние мероприятия, которые стартуют в городе 24 декабря, желательно вооружиться зонтом. Не исключено, что и открытие главной ёлки города на Дворцовой площади Петербурга 24 декабря также будет происходить под моросящим дождём.

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