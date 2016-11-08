Прогноз погоды на ближайшие дни в Петербурге волнует горожан. Синоптики обещают, что снегопады ненадолго прекратятся, но МЧС предупреждает о другой опасности - сильном гололёде.

"Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 9 ноября в Санкт-Петербурге ожидается снежный накат и гололедица", - говорится в сообщении МЧС города.

По предварительным данным метеорологов, снегопады в Петербурге сделают перерыв. Осадки прекратятся в ночь на 9 ноября. Снега не будет в течение среды и утром в четверг. Снегопад возможен днем 10 ноября, и весьма сильный. Осадки также вероятны в выходные.

Температура воздуха в Петербурге в ближайшие дни останется минусовой - днем до -5 градусов, ночью -6-8. Ветер сохранится умеренный - до 8-11 м/с. Небольшое потепление - до 1 градуса ниже нуля - синоптики прогнозируют на воскресенье, 13 ноября.