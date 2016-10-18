Петербуржцев предупредили о резком похолодании в городе. С обращением к горожанам выступили специалисты МЧС Петербурга.

"По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 19 октября температура воздуха ночью составит -1...+1 гр., в окрестностях до -4 гр., днем столбик термометра повысится до +4...+6 гр. Местами возможна гололедица", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Добавим, пока снега в городе не ожидается. Но в ближайшие дни понижение температуры продолжится и холодно будет и в дневные часы.

К выходным 22 и 23 октября в Петербурге усилится ветер - до 10-12 м/с, температура воздуха не поднимется выше 0 градусов, атмосферное давление будет очень высоким - до 782 мм рт ст.