21-летний российский спортсмен Никита Сотсков, выступавший в троеборье (вид конного спорта, который состоит из манежной езды, полевых испытаний или кросса, преодоления препятствий или конкура – Прим. Ред.), 10 сентября погиб на соревнованиях в Минске, сообщается на официальном сайте Федерации конного спорта России.

– Никита с 2008 года выступал в соревнованиях по троеборью, являлся неоднократным победителем национальных и международных соревнований, в 2015 году был серебряным и бронзовым призером Первенства России среди юниоров. Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего и скорбим вместе с вами, – говорится в сообщении.

СМИ уже узнали подробности случившегося. Якобы Сотсков во время прохождения препятствия на последнем барьере упал вместе с конём: лошадь перевернулась на спину и подмяла всадника под себя. Сотсков получил смертельную травму, спасти его не удалось.

Отметим, что Сотсков родился 12 декабря в Петербурге, является Мастером спорта.