На юге столицы накануне столкнулись четыре автомобиля. Раненых пришлось эвакуировать при помощи вертолёта.

Автомобили столкнулись на проспекте Андропова у дома №58. В результате аварии пострадали двое детей и двое взрослых.

"На борт вертолёта забрали маму и детей – трехлетнего и грудного трехмесячного. Предварительно, у всех троих сотрясение головного мозга. Пострадавшая мама без сознания", – рассказал агентству РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.

Прохожие засняли на видео последствия этого столкновения. На кадрах видно, что три машины стоят рядом, а четвертая легковушка немного в стороне. Кроме того, внедорожник Toyota развернут перпендикулярно движению автомобилей.

Кстати, никакого лобового столкновения не было. Все столкнувшиеся машины ехали в попутном направлении, уточняет пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.