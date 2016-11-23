На станции столичного метро "Бибирево" машинист электродепо "Владыкино", осуществляя перевозку пассажиров, заметил подозрительного пассажира. Он перебегал с сумкой в руках из одного вагона в другой.

Как сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене, машинист заметил подозрительного мужчину около 1.45 ночи.

Оценив обстановку по камерам видеонаблюдения, машинисту стало очевидно, что подозрительный мужчина подсев к спящему пассажиру, тайно похитил его сумку с личными вещами.

Бдительный сотрудник московского метрополитена незамедлительно передал информацию сотрудникам полиции через диспетчера и на станции метро "Алтуфьево" подозреваемый был задержан полицейскими 8 отдела полиции УВД на Московском метрополитене.

Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

По данному факту отделом дознания УВД на ММ возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

За проявленное мужество и находчивость, высокую гражданскую ответственность, выразившуюся в оказании содействия органам внутренних дел при задержании преступника, в торжественной обстановке гражданину Лобачёву объявлена благодарность.