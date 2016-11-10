Маршуртку К424 в Кировском районе, на пересечении Соломахинско проезда и проспекта Стачек, обстреляли неизвестные. Произошло это 9 ноября около 21 часа, о чем в сети сообщили очевидцы. По их словам, водитель прокомментировал ситуацию тем, что вероятно, это сделали конкуренты. Он остановил транспорт, высадил пассажиров и вернул деньги.

В соцсети сразу появились комментарии. Среди них нашлись и те, кто уверял - это было травматическое оружие, оно лишь разобьет стекло, но не навредит пассажирам. В общем, злоумышленник действовал грамотно. Очевидцы происшествия отреагировали скептически: "Действительно, чего это мы. Больше не будем, спасибо, что открыли глаза".

Днем ранее, 8 ноября, также обстреляли общественный транспорт. Пассажиры автобуса №105 при повороте с Красногвардейской площади на Большеохтинский проспект услышали два хлопка. Вслед за этим потрескались стекла.

Как сообщает "Фонтанка", в этот же день и примерно в это же время неизвестные обстреляли в Красногвардейском районе и троллейбус №18. Инцидент произошел на повороте с Якорной улицы на Красногвардейскую площадь.