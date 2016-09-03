Знаменитый лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила своим сторонникам, что готова будет провести референдум по вопросу членства Франции в Европейском союзе, если станет президентом по итогам выборов 2017 года, сообщает Франс Пресс.

Ранее о желании провести всенародное голосование по поводу выхода из ЕС изъявила также одна из партий Нидерландов. По словам представителя фракции, референдум планируются провести до парламентских выборов в стране, которые состоятся в марте 2017 года.

Причиной волны подобных инициатив стал проведённый ранее в Британии референдум о выходе из Евросоюза, на котором жители королевства высказались за то, что их страна больше не должна быть членом объединения. С тех пор евроскептики многих стран-членов активно пытаются провести аналогичное голосование у себя на родине.

"Британцы выбрали свою судьбу, решив покинуть ЕС. Они сделали независимый выбор. Я устрою референдум о членстве в ЕС во Франции, потому что у вас есть право высказаться", — заявила Ле Пен во время встречи со своими сторонниками.