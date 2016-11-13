Глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью телеканалу "Би-би-си" рассказала о своём отношении к России и её лидеру Владимиру Путину, а также призвала страны Европейского союза отказаться от паранойи и перестать бояться "российской угрозы", сообщает ТАСС.

"Нет никакой причины бояться. У нас есть друзья в России, и у нас (с Россией) существуют очень долгие отношения, и исторически они основываются на дружбе", - заявила она.

Политик добавила, что "Россия является европейской страной" и с ней стоит вести переговоры и заключить соглашение о сотрудничестве, а не бояться. Также Ле Пен высказалась за построение многополярного мира, в котором существовала бы система сбалансированных отношений со всеми частями света.

"Я не вижу оснований, зачем нам выстраивать эту стену (отчуждения) между европейскими странами и Россией", - заключила лидер "Национального фронта".