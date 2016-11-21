Официальный представитель МИД России Мария Захарова была включена в список 100 самых влиятельных женщин по версии британской телерадиовещательной организации BBC.

Мария Захарова попала в список в разделе политика вместе с бывшим министром юстиции Франции Рашидой Дати, политической активисткой из Пакистана Каримой Балоч, гонконгской поп-певицой и защитницей демократических ценностей Денис Хо. Активисткой из Демократической Республики Конго Алин Мукови Неема.

- Она первая женщина в истории ведомства, занявшая этот пост, и производит фурор своим бойцовским ярким стилем, - отметили составители рейтинга.

В список самых влиятельных женщин также вошла российская легкоатлетка Юлия Степанова, ставшая информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). На основании показаний Степановой и ее мужа немецкий телеканал ARD снял фильм о допинге в российском спорте.

В список BBC помимо политиков и спортсменок вошли бизнесвумен, ученые, борцы за права человека, культурные деятели. Так одной из самых вдохновляющих и влиятельных женщин названы певица Алиша Киз, plus-size модель Искра Лоуренс и другие.