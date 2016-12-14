ВВС Radio опубликовало список самых влиятельных женщин последних 70 лет. В него попали женщины, оказавшие наибольшее влияние на жизнь других представительниц прекрасного пола.

Первую строчку списка заняла премьер-министр Великобритании с 1979-1990 Маргарет Тэтчер. Остальные места не присуждались, но ответим, что в почётный рейтинг также вошли литературный персонаж Бриджит Джонс, певица Бейонсе, писательница, учёная и феминистка Жермен Грир, основатель Brook Advisory Centres Хелен Брук, депутат-лейборист Барбара Касл и активистка Джайябен Десаи.

При этом СМИ раскритиковали выбор BBC Radio. Например, газета The Telegraph задалась вопросом, почему в списке нет королевы Елизаветы II, а газета Daily Mail заявила, что Бриджит Джонс и Бейонсе не могут рассматриваться как персоны калибра Тэтчер.