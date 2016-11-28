Известный комедийный сериал "Маппеты" впервые покажут на российском ТВ. В новом сериале жизнь лягушонка Кермита, Мисс Пигги, медведя Фоззи и других Маппетов будет показана во всей её многогранности: взаимоотношения персонажей, их заветные мечты, головокружительные взлёты и стремительные падения – ничто не скроется от объектива телекамеры.

В центре сюжета – вечернее ток-шоу Мисс Пигги. Несмотря на то, что она официально рассталась с Кермитом, лягушонок по-прежнему является исполнительным продюсером её телепередачи.

Фоззи, Гонзо, Риццо и другие хорошо знакомые зрителям персонажи тоже появляются на экране в качестве сценаристов и редакторов шоу Мисс Пигги.

Стоит заметить, что в сериале зрители увидят не только легендарных кукол, но и суперпопулярных артистов. В ток-шоу появятся Элизабет Бэнкс, Риз Уизерспун, Джозеф Гордон-Левитт, Лиам Хемсворт, Кристина Эпплгейт и многие другие.

Премьерную серию "Маппетов" покажут 29 ноября 2016 года в 22:30 на канале Disney.

"Маппеты" – англо-американская телевизионная юмористическая программа, созданная Джимом Хенсоном в 1954 году. Обаятельные куклы получили всемирную известность благодаря детской передаче "Улица Сезам" и телевизионной юмористической программе "Маппет-шоу".