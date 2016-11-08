На Камчатке зрения лишился 4-летний ребенок. Теперь оба его глаза ничего не видят лишь потому, что в штате краевой детской больницы не было офтальмолога.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК по Камчатскому краю Елена Матафонова: "Известно, что с сентября 2012 года по февраль 2013 года в детской больнице отсутствовали квалифицированные врачи-офтальмологи. Это привело к тому, что у мальчика 2012 года рождения вовремя не диагностировали серьезное заболевание глаз, которое впоследствии привело к слепоте".

Она отмечает, что случилось всё "по неосторожности", но привело к тяжким последствиям.

Когда ребенок перестал видеть, его родители обратились в суд. Судья же пришел к выводу, что проблем со здоровьем мальчика можно было бы избежать, если бы ему вовремя помогли врачи. Суд постановил выплатить малышу и его родителям несколько миллионов рублей за полученный моральный вред.

Теперь по факту халатных действий должностных лиц детской больницы возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи выясняют конкретный круг лиц, причастных к совершению данного преступления. А вот в руководстве больницы давать комментарии отказываются, передаёт Интерфакс.