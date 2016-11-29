Макнувший драник в сметану с 25-метровой высоты роупджампер рассказал Metro подробности прыжка

–Я работаю промышленным альпинистом, – рассказал Гласовский Metro. –Роупджампингом занимаюсь с 2010 года. Сейчас мне 23 года, я женат и у меня есть ребёнок. Жена поддерживает моё увлечение. На данный поступок меня уговорили друзья и моя команда по экстремальному клубу "R.E.T.". Спросили, хочу ли я сделать это и я согласился. Мы очень долго готовились к прыжку, рассчитывали всё, в частности, предполагаемый маятник, потому что Саймон Берри, который прыгал с печенькой и макал её в чай – это банджи-джампинг и там проще рассчитать приземление. Мы же очень долго высчитывали каждую деталь.

В 25 километрах от Минска белорусский роупджампер Николай Гласовский совершил прыжок с 25-метровой вышки, обмакнув драник в сметану. На данный поступок его вдохновил 24-летний британский банджи-джампер Саймон Берри, который стал рекордсменом книги Гиннесса, прыгнув с высоты 70 метров и обмакнув шоколадное печенье в чай.

Кстати Роупджампинг. Прыжки с верёвкой с высокого объекта при помощи сложной системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения. Прыжки бывают нескольких видов: со свободным падением и без свободного падения (маятник). Банджи-джампинг. Аттракцион, суть которого заключается в том, что участников привязывают к длинному резиновому канату, на котором они совершают прыжок вниз. В России подобное чаще всего называют "тарзанкой".

По словам роупджампера, он не планирует, как его британский коллега, становиться рекордсменом книги Гиннесса. У него не было планов так серьёзно подходить к этому. Он с командой просто макнул драник и сразу уехал на Украину в Одессу.

–Можно сказать, что это был самый вкусный и необычный драник в моей жизни. С первого раза его не удалось макнуть, у нас вышло это где-то с пятой попытки. Было очень страшно, потому что это был экспериментальный прыжок. Я боялся сначала, что я провисну ниже, чем надо, и в итоге коснусь не драником сметаны, а каской земли. В роудпджампинге обычно вес распределяется между плечами и поясом, а тут пришлось отойти от этого и привязывать за ноги, потому что с обвязкой за пояс, я бы не смог это сделать, – отметил он.

Гласовский также пояснил, что костюм коровы, в котором он прыгал, в действительности он надевает в последнее время везде. В нём он ходит даже по городу, потому что ему нравится смотреть на улыбки людей да и просто так интереснее.

–Люди не ожидают увидеть человека в костюме коровы. А для меня это вот такой способ разнообразить обычные дни, – заключил экстремал.