Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина в полуфинале Итогового чемпионата WTA в парном разряде обыграли Мартину Хингис из Швейцарии и Саню Мирзу из Индии. Поединок завершился со счётом 3:6, 6:2, [10:6].

Матч продолжался 1 час 32 минуты, его судьбу решил супер-тай-брейк.

В финале Итогового турнира WTA Макарова и Веснина сыграют с парой Люция Шафаржова (Чехия) / Бетани Маттек-Сандс (США).

Напомним, что соперниками по 1/4 финала для российской пары стали чешские спортсменки Андреа Главачкова и Люция Градецка. Матч, продолжавшийся 1 час 23 минуты, завершился победой наших спортсменок со счётом 6:2,7:5.







