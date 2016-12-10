Американский журнал Billboard подвёл итоги прошедшего 2016 года и 9 декабря выбрал певицу Мадонну в качестве обладательницы звания "Женщина года", сообщается на сайте издания. В честь данного события она выступила с речью, в которой высказалась в стиле радикальных феминисток, заявив, что в мире царит сексизм, женоненавистничество и мужской шовинизм.

"Я стою перед вами как коврик для вытирания ног. Я имею в виду, как женщина-конферансье,"– заявила Мадонна. "Спасибо за признание моей способности продолжать свою карьеру в течение 34 лет перед лицом вопиющего сексизма и женоненавистничества, постоянных издевательств и неустанного унижения."

Также она отметила свою печаль в связи с тем, что стоит на сцене, в то время как знаковые артисты — например, Майкл Джексон, Дэвид Боуи, Эми Уайнхаус — уже ушли из жизни. В особенности она отметила Дэвида Боуи, правда не забыв вновь приплести феминистическую тираду.

"Меня, конечно, вдохновляли Дебби Харри, Крисси Хайнд и Арета Франклин, но моя настоящая муза – Дэвид Боуи. Он воплощал мужской и женский дух, что очень близко мне. Он заставил меня думать, что нет никаких правил. Но я была неправа. Нет никаких правил, если ты мальчик. При этом правила существуют, если ты девушка", – сказала Мадонна, отметив, что в современном обществе девушки должны быть милыми и сексуальными, но не слишком умными.

В завершении своей речи Мадонна пообещала продолжить борьбу за равноправие полов.

Примечательным является тот факт, что саму Мадонну неоднократно критиковали за провокационный имидж, направленный в русло эксплуатации сексуальности. Против этого выступали не только сторонники традиционных ценностей, но и феминистки. Более того, её поведение порой трактовали как сексуальное домогательство, в частности, её неожиданный поцелуй на сцене с рэпером Дрейком, который сразу после этого начал вытирать губы с гримасой отвращения на лице. А её недавнее шутливое предложение сделать оральный секс каждому, кто проголосует за Клинтон и вовсе вызвало шквал критики в адрес певицы.

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Мадонна пообещала оральный секс всем, кто проголосует за Клинтон