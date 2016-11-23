Рокко Ричи, 16-летний сын Мадонны, был арестован полицией Лондона за хранение наркотиков.

Как отмечает издание Sun, инцидент скрывали на протяжении двух месяцев. Арест произошел еще в сентябре.

В полицию обратились соседи, которые заметили сына Мадонны с "самокруткой" возле дома в Лондоне, где Рокко живет с отцом Гаем Ричи.

Полицейские, прибывшие на место, подходя к юноше, заметили, что он что-то выкинул. На одежде Рокко обнаружили следы марихуаны. При обыске у него в рюкзаке нашли небольшое количество марихуаны.

Сына Мадонны отпустили под залог после беседы со специалистами по работе с трудными подростками.

Стоит отметить, что с декабря 2015-го и по сентябрь 2016 года бывшие супруги Мадонна и Гай Ричи судились за право опеки над Рокко. Тогда, проведя рождественские каникулы у отца в Великобритании, Рокко не захотел возвращаться к матери в Нью-Йорк.

Не сумев вернуть Рокко домой, Мадонна подала сразу несколько судебных исков как в США, так и в Англии. В сентябре стало известно, что Мадонна проиграла суд. Но общаться мать и сын не перестали.

Всего у Мадонны четверо детей: дочери Лурдес и Мерси Джеймс, сыновья Рокко и Дэвид.