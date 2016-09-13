Московский планетарий устраивает "Ночь наблюдателей Луны", во время которой можно будет увидеть лунное затмение в Москве.

Московский планетарий устраивает "Ночь наблюдателей Луны: Затмение" и 16 сентября в 21.00 приглашает в Парк неба для наблюдения необычного астрономического явления. Гостей также ждёт экскурсия по астрономической площадке и лекция о космических объектах.

Максимальной фазы затмение достигнет в 21.56 мск, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Ярослав Турилов, руководитель астрономического комплекса Московского планетария, объясняет: "Лунное затмение происходит в полнолуние, когда Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землёй. Вокруг конуса тени Земли имеется полутень – область пространства, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. Если Луна проходит область полутени, но не входит в тень, происходит полутеневое затмение. При нём яркость Луны уменьшается, но незначительно: такое уменьшение практически незаметно невооружённым глазом и фиксируется только приборами.

В "Ночь наблюдателей Луны" спутник Земли будет находиться достаточно высоко над горизонтом, и при ясной погоде мы сможем увидеть потемнение северной части лунного диска".

Наблюдения будут проводиться в телескоп Большой обсерватории, а также в переносные телескопы с многократным увеличением, позволяющие разглядеть детали освещенности и рельефа Луны. Помимо этого в Парке неба будут установлены специальные приборы, позволяющие показать полутеневое лунное затмение в реальном времени и сделать фотографии.