На днях российская звезда Лолита Милявская призналась, что её муж Дмитрий Иванов угодил в лапы сектантов. Секта, которая теперь не даёт прохода Дмитрию, связана с НЛП и саентологией.

А начиналось всё с безобидных тренингов – "курсов личностного роста". За пять дней таких занятий муж звезды изменился до неузнаваемости, пишет life.ru.

"Из доброго и душевного человека превратился в холодного и рассудительного. Не говорил ласковых слов и пожеланий удачи перед концертом, как раньше. Стал будто чужим", – сетует Лолита.

Однако, она смогла уговорить супруга прекратить походы на курсы и временно уехать из России. Теперь он и сам признаёт, что подобные занятия - это всего лишь чей-то бизнес. Бизнес, который может сделать из человека раба.

Сейчас супруги отдыхают в Болгарии, но уже готовятся к возвращению.

"Очень боюсь, что люди из этой организации продолжат его доставать. Самое главное: я счастлива, что на эту проблему обратили внимание, что отреагировали депутаты, что начаты проверки", – рассказала Милявская.