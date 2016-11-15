Лиса вызвала бурю эмоций у москвичей своей вылазкой

Жители юго-запада столицы встретили на Нагорной улице рыжую хищницу и были настолько удивлены и растеряны, что вызвали МЧС.

Однако спасатели, незамедлительно отправившиеся на вызов, застать животное по указанному адресу не успели. Зато позже москвичка Полина встретила лису уже в районе метро «Тульская».

– Я сидела в машине с парнем, и перед машиной пробежал лисёнок, – рассказала девушка Metro. – Бежал из центра. Мы решили проехать за ним, он очень быстро бегал и весьма по-хозяйски. Люди все в разные стороны разбегались, было забавно. В итоге он побежал за забор на территорию арбитражного суда.

В пресс-службе Департамента природопользования Metro заявили, что ситуацию можно считать рядовой:

– Незачем искать и ловить эту лисицу. Это обычное животное в поисках еды, как вышла, так и уйдёт обратно в лес.

По мнению специалистов, нехватка корма могла быть обусловлена ледяным дождём, который обрушился на город в минувшие выходные. Однако есть и другая версия.

– В город лисы, как правило, не приходят, поэтому существует большая вероятность, что на Нагорной улице видели нездоровое животное, возможно, страдающее бешенством, – заявил ТАСС директор по зоологической работе Московского зоопарка Сергей Попов.

