Бессменный лидер "Чиж & Co" Сергей Чиграков рассказал Metro о том, что возвращаться на передовую русского рока он не хочет.

В этом году у вас три юбилея: личный – 55 лет и по 20 лет культовым пластинкам 90-х – «Эрогенная зона» и «Полонез». Итоги какие-то подводите?

Нет. Это не про меня. Я стараюсь жить сегодняшним днём, не строить никаких долгосрочных планов. А итоги пусть подводят другие. Для меня максимум перспектива – это ближайший концерт. Вот и всё.

Последний ваш альбом вышел в 1999 году. То есть ближайший концерт – это снова «золотые хиты» 90-х?

Нет. Сегодня мы стараемся играть вещи, которые очень редко исполняли в Петербурге. Плюс не исключено, что мы покажем кое-что новое. Но это зависит от того, успеем ли мы что-то подготовить.

Аудитория «Чижа» – люди, которые выросли на вас в 90-х? Или современные тинейджеры тоже ходят на концерты?

Трудно сказать. На концертах на меня направлены «фонари», я зайчиков от них ловлю. Но, если судить по тем, кто подходит после за кулисы взять автограф и сфотографироваться, то пятьдесят на пятьдесят. 20-летние точно есть. Началась вторая волна, а может быть, и третья.

В 90-х вы были на слуху, затем народ вас как-то потерял. Не хотите снова блеснуть?

Нет. Популярность 90-х, когда ты на первых полосах, на тебя постоянно направлено внимание, меня лично утомляла. Местами было чересчур. Когда всё это схлынуло, я вздохнул с облегчением. Мне кажется, все музыканты, которые когда-то были на волне популярности, через это проходят. Теперь мы живём в свободном режиме, спокойно и ловим свою аудиторию на концертах. Это здорово.

Песни «Чижа» не исчезают из «кухонного» репертуара. И сейчас молодёжь поёт их, часто думая, что музыка народная, слова народные.

Так это самое главное. Ну, значит, я не зря проживаю свою жизнь.

Вы как-то говорили, что не считаете себя хорошим поэтом. С другой стороны, лирика, которую вы писали 20 лет назад, по-прежнему актуальна. На ваш взгляд, в этом нет противоречия?

Абсолютно. Ведь эта лирика неотделима от мелодии и только с ней актуальна. Если взять любую всенародно любимую песню и присмотреться повнимательнее, то чаще всего окажется, что текст, прямо скажем, не очень, да и мелодия очень простая. Не Шостакович. А вкупе получается шедевр. Чем проще, тем лучше. Что называется, простота без пестроты.

Новый альбом вообще стоит ждать?

Это из той оперы, что я не строю планов. Накопятся песни – запишем. Это вообще пара дней. Главное, чтобы мне за материал не было стыдно. Пока что порадовать нечем.

Вы приехали в Петербург в начале 90-х. Но для всех «Чиж» – на 100% питерская группа. Что вам ближе?

Моя родина – Дзержинск, я приехал в Питер в 30 лет. Хотя город уже успел подзабыть. Впрочем, и здесь уже пожил порядочно. Как-то так.

Вы с кем-нибудь из известных музыкантов активно общаетесь? Ну не знаю, попить пива с Шевчуком...

Давно такого не было. Я стараюсь никому не докучать, не отвлекать людей от повсе­дневной жизни. Когда человек находится постоянно в турах, вряд ли захочет приехать на несколько дней сюда и пойти куда-то. Скорее, я общаюсь с музыкантами, которые работают с известными исполнителями. Потому что они менее заняты.

Вы успели засветиться на телевидении, в проекте «Главная сцена», где оценивали молодых музыкантов.

И вроде бы, по вашим репликам, вам этот опыт не особо понравился. Зачем соглашались?

Новый опыт. Просто было интересно. Все мои представления о таких шоу оправдались. В очередной раз понял, что жюри и я – две вещи несовместимые. Я всем ставлю пятёрки. Мне жалко ребят. Они стараются, не спят ночами.

Чиж & Co

• История. Группа основана в 1994 году. С того времени кроме Чигракова в ней играют гитарист Михаил Владимиров и басист Алексей Романюк.

• Дискография. Коллектив записал шесть альбомов. Последний из них – «Нечего терять» (1999).