Петербургский "Ленинград Центр" получил престижную экпсертную премию – гран-при Live Venues Award 2016. Эту награду можно назвать "Оскаром" в event-индустрии. Вручается она наиболее качественным, удобным и профессиональным площадкам, где проводятся различные шоу и развлекательные мероприятия.

«Ленинград Центр» был удостоен самой высокой оценки жюри премии Live Venues Award 2016 и получил максимальное количество баллов. В конкурсе участвовали номинанты из шести городов страны - Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Сочи.

Эксперты премии - ведущие представители event-индустрии - лично посещали каждую площадку, участвующую в голосовании.

Премия Live Venues Award инициирована медиа-холдингом Live Group и онлайн-конструктором iDOevent. Как отмечают организаторы, главное, не просто провести тщательный анализ площадок для разного формата событий, создать качественную базу для организаторов и заказчиков мероприятий, но и стать самой объективной и профессиональной премией отрасли.

«Ленинград Центр» в Санкт-Петербурге – это первое в России шоу-пространство, созданное для высокого развлекательного жанра, High-End Entertainment. На четырех этажах "Ленинград-центра" есть театральная площадка, оснащенная по последнему слову развлекательной науки, два комфортабельных Backstage бара; художественная галерея; созданный в содружестве с известным московским ресторатором Александром Раппопортом ресторан «Блок» с террасами и панорамным видом на центр Петербурга.

В программе «Ленинград Центра» – музыкально-театральные постановки, выступления мировых и отечественных звезд сцены, кинопоказы, лекции и мастер-классы с участием ведущих деятелей искусства и медиа.