"Ледяной дождь" в Москве сегодня, 11 ноября, уже поменял планы тысяч горожан. Всё началось ещё утром, когда из-за обледенения контактной сети поезда на Киевском и Белорусском направлениях МЖД отстали от графика. На трассах города тоже было не лучше. Особо лихие водители устраивали ДТП и образовывали заторы даже в местах, где проехать можно было более менее безопасно. (Фотоподборку сегодняшних аварий от группы "ВКонтакте" ДТП и ЧП Москва смотри выше).

В городе, не выдержав ледяной нагрузки, повалились несколько деревьев (фото такого случая см. выше).

Ледяной дождь в Москве сегодня, 2016: А виной всему аномальные погодные условия в ноябре. Выяснилось, что за сутки в столице выпало 30% месячной нормы осадков. Сейчас температура воздуха – около 0 градусов, а вот вечером уже подморозит – будет минус 2 градуса, прогнозируют метеорологи.

Но испытания ещё впереди, рассказали Metro в ГУ МЧС России по Москве. Ведь к утру субботы подморозит до минус 4-6 градусов. "Готовимся к сильной гололедице. При этом ожидаются метель и снежные заносы. Осадки возможны сильные. Порывы ветра будут достигать 17 м/с ", – предупреждают спасатели. Они также просят всех быть особенно внимательными вблизи домов, ведь на многих крышах уже образовались большие сосульки и свисающие глыбы льда.

Морозная погода со снегом ожидается и в последующие дни. В субботу, 12 ноября, днём будет минус 4 - 6 градусов. Снег будет ложится на ледяную корку от сегодняшнего дождя.

"Лишь в воскресенье наступит передышка: снегопад закончится, мороз сохранится, а ветер немного утратит свою силу, – рассказали Metro в Гидрометцентре России. – Будет облачно, но с прояснениями. Небольшой снег пройдёт лишь местами. Гололедица на дорогах сохранится".

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В каком году в Москве был "ледяной дождь"?