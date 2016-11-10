Обеспокоенные горожане сообщили ранее "Лайфу", что видели, как на Неве плавает лебедь в районе Троицкого моста. По словам читателей, они опасались, что птица могла вмёрзнуть в лёд. На место прибыли специалисты городского комитета по природопользованию, но, оказавшись поблизости, увидели, как птица улетела в сторону Петропавловской крепости.

- Лебеди – это перелетные птицы, - отмечают специалисты. - Но они при наличии кормовой базы и благоприятных погодных условий остаются зимовать в нашем регионе.

Как рассказала руководитель центра помощи птицам и другим диким животным «СИРИН» Ксения Михайлова, в феврале 2016 года в городе видели множество лебедей. Было довольно тепло.

В последний раз пострадавшие лебеди поступали в центр «СИРИН» весной 2016 года. Одна птица серьезно страдала неврологией и не выжила после трех дней борьбы специалистов за ее здоровье. А второму лебедю была восстановлена сломанная лапа, и птица уже здоровой была выпущена на волю.