Американский композитор Рэнди Ньюман написал песню о российском президенте Владимире Путине. Как признался автор музыкального произведения, вдохновили его фото российского президента с отдыха. Также Ньюман оценил геополитический подход российского лидера, пишет The Washington Post.

Песня называется "Putin". Её сюжет незамысловат: Путин "надевает брюки и шляпу" и отправляется заниматься делами.

Цитаты из песни:

Путин "умеет водить огромный трактор",

"едет через Транссибирскую равнину",

"может запитать ядерный реактор от своего левого полушария",

"Он любит свою Родину, он любит свою семью".

В песне упоминается бывшая супруга Путина Людмила, а также мелькают курды, Ленин и Сталин, и даже говорится, что победу во Второй мировой якобы одержали воины США, уточняет издание " Взгляд" .

Кстати, альбом композитора, куда вошла эта песня, выйдет лишь весной следующего года. "Почему же эту песню вы озвучили уже сейчас", – поинтересовались журналисты.

"После президентских выборов в США люди, скорее всего, потеряют интерес к политике. Да и я не люблю ждать! Мне интересно, как воспримут песню", – признался Ньюман.

Напомним, 8 лет назад, перед выборами в США, когда победу одержал Барак Обама, Ньюман выпустил песню I'm Dreaming. В ней лирический герой мечтает, чтобы страной по традиции управлял белый человек.



Справка

Ньюман известен по работе над фильмами "Мэверик", "История игрушек", "Фаворит", "Корпорация монстров", "Принцесса и лягушка", "Тачки", "Знакомство с родителями". Студийные альбомы он выпускает редко – за 36 лет вышло лишь четыре.

За свои работы автор трижды номинировался на премию "Оскар".