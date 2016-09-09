Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ФК «Ростов».
Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего футбольного сезона.
Главным тренером команды стал Иван Данильянц. До 9 сентября 2016 года он работал тренером ФК «Ростов».
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя назначения, отметил, что решение о продолжении работы в «Ростове» Бердыева и Данильянца отвечает интересам клуба и болельщиков.
Напомним, Иван Данильянц имеет лицензию с отличием УЕФА «ПРО». В свое время он тренировал юношескую сборную Австрии по земле Каринтия, был главным тренером сборной Молдовы.
C 2010 по 2013 годы он являлся руководителем программы развития молодежного футбола клуба «Рубин».