Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ФК «Ростов». 

Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего футбольного сезона.

Главным тренером команды стал Иван Данильянц.  До 9 сентября 2016 года он работал тренером ФК «Ростов».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя назначения, отметил, что решение о продолжении работы в «Ростове» Бердыева и Данильянца отвечает интересам клуба и болельщиков.

Напомним, Иван Данильянц имеет лицензию с отличием УЕФА «ПРО». В свое время он тренировал юношескую сборную Австрии по земле Каринтия, был главным тренером сборной Молдовы. 

C 2010 по 2013 годы он являлся руководителем программы развития молодежного футбола клуба «Рубин».