12 сентября в Москве с утра перекрыли ряд улиц в связи с событием у мусульман – они отмечают Курбан-байрам, праздник жертвоприношения.
В связи с праздником в Сети появилось большое количество запросов, таких как: "время намаза в Москве на Курбан-байрам в 2016 году", "12 сентября какой мусульманский праздник" и так далее.
Курбан-байрам 12 сентября в Москве, перекрытие улиц
В понедельник утром движение транспорта по некоторым улицам столицы ограничено в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщает M24 со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.
Согласно схеме перекрытий, для автомобилистов полностью перекрыли с 4.00 до 11.00 утра:
улицу Дурова (от проспекта Мира до пересечения с Олимпийским проспектом);
улицу Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца);
Мещанскую улицу;
улицу Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);
Капельский переулок (от проспекта Мира до улицы Гиляровского);
Большую Татарскую улицу;
Старый Толмачевский переулок;
Малый Татарский переулок;
Климентовский переулок;
Озерковский переулок.
В первый день Курбан-байрама коллективные молитвы пройдут в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях, а также на специально выделенных участках около ФОК "Изумрудный" на Южнобутовской улице и рядом со зданием Южного речного вокзала.