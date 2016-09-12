12 сентября в Москве с утра перекрыли ряд улиц в связи с событием у мусульман – они отмечают Курбан-байрам, праздник жертвоприношения.

В связи с праздником в Сети появилось большое количество запросов, таких как: "время намаза в Москве на Курбан-байрам в 2016 году", "12 сентября какой мусульманский праздник" и так далее.

Курбан-байрам 12 сентября в Москве, перекрытие улиц

В понедельник утром движение транспорта по некоторым улицам столицы ограничено в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщает M24 со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

Согласно схеме перекрытий, для автомобилистов полностью перекрыли с 4.00 до 11.00 утра:

улицу Дурова (от проспекта Мира до пересечения с Олимпийским проспектом);

улицу Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца);

Мещанскую улицу;

улицу Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);

Капельский переулок (от проспекта Мира до улицы Гиляровского);

Большую Татарскую улицу;

Старый Толмачевский переулок;

Малый Татарский переулок;

Климентовский переулок;

Озерковский переулок.

В первый день Курбан-байрама коллективные молитвы пройдут в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях, а также на специально выделенных участках около ФОК "Изумрудный" на Южнобутовской улице и рядом со зданием Южного речного вокзала.