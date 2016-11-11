Снег и мороз за окном не повод оставаться дома в эти выходные, 12 и 13 ноября. Тем более, когда в городе будет проходить множество интересных, развлекательных и познавательных мероприятий. Metro предлагает обзор некоторых из них.

Лекция Ладомира Зелинского «Bowie is Pop»

12 ноября, 19.00

В Молодёжном центре Эрмитажа в рамках параллельной программы фестиваля документального кино Beat Weekend состоится лекция Ладомира Зелинского «Bowie is Pop». Координатор проектов Молодёжного центра Государственного Эрмитажа Ладомир Зелинский расскажет про дружбу музыкантов, их творческий союз в контркультурном Западном Берлине, совместной семикомнатной квартире на Хаупштрассе 155, «Берлинской трилогии» Боуи и годам, посвящённым их избавлению от наркозависимости.

Вход бесплатный, по регистрации (подробнее).

«Белые флаги»

12 ноября

Молодёжный театр на Фонтанке предлагает зрителям увидеть спектакль по произведению Нодара Думбадзе сочетает в себе философские размышления о справедливости, законе, свободе, ответственности и искромётный грузинский юмор.

Вход платный.

RAGE (Германия)

12 ноября

В AURORA Concert Hall выступит немецкая группа, наряду с такими коллективами, как Helloween, Accept, Grave Digger, уже ставшая мировым культом, презентует на невских берегах свой новый альбом.

Вход платный.

Благотворительная акция с участием Лизы Боярской

12 ноября, с 12 до 15

В ТРК "Галерея" Елизавета Боярская и шеф-кондитер Счастья будут лично упаковывать сладкие подарки в красивую упаковку, радовать покупателей автографами и фотографиями. Всю прибыль от продаж в Лавке Счастья Лиза Боярская направит в детский благотворительный фонд «Солнце».

Вход бесплатный.

Встреча с создателем знаменитой в соцсетях рыжей белочки Крошки Ши

12 ноября, в 15:00, "Буквоед" на Лиговском

В субботу состоится встреча с художницей Лесей Гусевой, которая нарисовала забавную рыжую белочку — Крошку Ши. Леся просто хотела поделиться своим настроением через придуманного персонажа, и совсем не ожидала, что Крошка Ши станет такой популярной. Сейчас белочке исполнилось 4 года, и ее паблик в VK насчитывает более 100 тысяч друзей.

Вход бесплатный.

«Моя мама»

12 ноября, 20.00

«Лендок» предлагает посетить показ фильма пройдёт в рамках ретроспективы одного из ярчайших итальянских режиссёров современности Нанни Моретти. После показа зрителей ждёт встреча с автором, который впервые приедет в Санкт-Петербург.

В искусной смеси драмы и комедии, социальной сатиры и голливудской кухни, под музыку Нино Рота и Леонарда Коэна рождается пронзительная история о семье и творчестве. Не пропустите спецпоказ фильма «Моя мама» (Mia madre).

Фильм будет показан на итальянском языке с русскими субтитрами.

Вход платный.

Александр Цыпкин выступит с лекцией

13 ноября

В культурно-образовательном пространстве Охта Lab (ТЦ "Охта Молл") состоится лекция Александра Цыпкина «Соцсети: дао от дневника до досье. Что нужно, а чего не нужно делать в сети». Что с этим вторым я делать, чтобы оно не убило первое, расскажет на своей лекции Александр Цыпкин.

Вход бесплатный при обязательной регистрации (подробнее).