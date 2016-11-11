Снег и мороз за окном не повод оставаться дома в эти выходные, 12 и 13 ноября. Тем более, когда в городе будет проходить множество интересных, развлекательных и познавательных мероприятий. Metro предлагает обзор некоторых из них.
Лекция Ладомира Зелинского «Bowie is Pop»
12 ноября, 19.00
В Молодёжном центре Эрмитажа в рамках параллельной программы фестиваля документального кино Beat Weekend состоится лекция Ладомира Зелинского «Bowie is Pop». Координатор проектов Молодёжного центра Государственного Эрмитажа Ладомир Зелинский расскажет про дружбу музыкантов, их творческий союз в контркультурном Западном Берлине, совместной семикомнатной квартире на Хаупштрассе 155, «Берлинской трилогии» Боуи и годам, посвящённым их избавлению от наркозависимости.
Вход бесплатный, по регистрации (подробнее).
«Белые флаги»
12 ноября
Молодёжный театр на Фонтанке предлагает зрителям увидеть спектакль по произведению Нодара Думбадзе сочетает в себе философские размышления о справедливости, законе, свободе, ответственности и искромётный грузинский юмор.
Вход платный.
RAGE (Германия)
12 ноября
В AURORA Concert Hall выступит немецкая группа, наряду с такими коллективами, как Helloween, Accept, Grave Digger, уже ставшая мировым культом, презентует на невских берегах свой новый альбом.
Вход платный.
Благотворительная акция с участием Лизы Боярской
12 ноября, с 12 до 15
В ТРК "Галерея" Елизавета Боярская и шеф-кондитер Счастья будут лично упаковывать сладкие подарки в красивую упаковку, радовать покупателей автографами и фотографиями. Всю прибыль от продаж в Лавке Счастья Лиза Боярская направит в детский благотворительный фонд «Солнце».
Вход бесплатный.
Встреча с создателем знаменитой в соцсетях рыжей белочки Крошки Ши
12 ноября, в 15:00, "Буквоед" на Лиговском
В субботу состоится встреча с художницей Лесей Гусевой, которая нарисовала забавную рыжую белочку — Крошку Ши. Леся просто хотела поделиться своим настроением через придуманного персонажа, и совсем не ожидала, что Крошка Ши станет такой популярной. Сейчас белочке исполнилось 4 года, и ее паблик в VK насчитывает более 100 тысяч друзей.
Вход бесплатный.
«Моя мама»
12 ноября, 20.00
«Лендок» предлагает посетить показ фильма пройдёт в рамках ретроспективы одного из ярчайших итальянских режиссёров современности Нанни Моретти. После показа зрителей ждёт встреча с автором, который впервые приедет в Санкт-Петербург.
В искусной смеси драмы и комедии, социальной сатиры и голливудской кухни, под музыку Нино Рота и Леонарда Коэна рождается пронзительная история о семье и творчестве. Не пропустите спецпоказ фильма «Моя мама» (Mia madre).
Фильм будет показан на итальянском языке с русскими субтитрами.
Вход платный.
Александр Цыпкин выступит с лекцией
13 ноября
В культурно-образовательном пространстве Охта Lab (ТЦ "Охта Молл") состоится лекция Александра Цыпкина «Соцсети: дао от дневника до досье. Что нужно, а чего не нужно делать в сети». Что с этим вторым я делать, чтобы оно не убило первое, расскажет на своей лекции Александр Цыпкин.
Вход бесплатный при обязательной регистрации (подробнее).