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Куда можно пойти 4 ноября в столице, читайте ЗДЕСЬ

К "Ночи искусств" присоединятся 50 московских библиотек.

В библиотеке-читальне имени Тургенева организуют программу, посвященную 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова под названием "Булгаковские фантазии". Для посетителей выступят с лекцией сотрудники благотворительного фонда имени писателя.

В библиотеке киноискусств имени Эйзенштейна посетители смогут пообщаться с режиссером Владимиром Хотиненко, а также посмотреть его ленту "1612".

Читательский клуб в «Букводоме» (парк Сокольники)

5 ноября, начало в 12:00

Участники обсудят роман «Вера» современного русского писателя Александра Снегирёва. При ознакомлении с аннотацией может возникнуть очень неоднозначное впечатление.

Выставка «Спортлэнд – территория детства»

С 3 по 6 ноября (вход - 300 руб)

В павильоне № 69 на ВДНХ пройдет интерактивная выставка детского досуга и семейного отдыха «Спортлэнд — территория детства». Живопись и мультипликация, головоломки, конкурсы и викторины, игры и спорт. Всего на выставке представлено около 100 интерактивных площадок.

Уроки аргентинского танго

С 4 по 13 ноября «Дом Танго» приглашает на бесплатные открытые занятия.

"Ни Восток, ни Запад, ни Север, ни Юг"

(200 руб)

В пространстве выставочного центра "Рабочий и Колхозница" пройдет первая в России ретроспективная выставка классика современного искусства, одного из важнейших представителей польского концептуализма – Ярослава Козловского.

Пешеходная экскурсия на Мосфильм

(800 руб)

Легендарные павильоны, автомобильный ретро-парк, исследование уникальных диковинных реквизитов и костюмов.

Крупнейший смотр анимации

До 7 ноября москвичи и гости столицы могут посмотреть лучшие работы мировой анимации в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Участников ждут 50 тематических программ, встречи с аниматорами и фабрика мультфильмов, где можно поучаствовать в их создании.

Фестиваль итальянского кино

В московском кинотеатре "Октябрь" стартовал Russia-Italia Film Festival — российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино. На RIFF покажут как кассовые проекты, так и авторское кино.

Боксерское шоу "Гладиатор"

Любите бокс? Вам в гостиничный комплекс "Корстон-Москва". Там соберутся свыше ста сильнейших боксеров из разных стран. 4 ноября каждый из них сойдется в прямом единоборстве и попробует выиграть $2 млн.

Гран-при по фигурному катанию

"Кубок Ростелекома", который пройдет с 4 по 6 ноября в московском дворце "Мегаспорт". В первый день зрители увидят короткие программы, во второй — произвольные. Третий день — яркое шоу из показательных выступлений сильнейших фигуристов мира. Участие в соревнованиях примут фигуристы из 19 стран.

В Центре Люмьер можно оценить ретроспективу фотографа Якова Халипа: увидеть кадры спасения папанинской экспедиции в Арктике и военные фоторепортажи с Константином Симоновым.

С 4 по 6 ноября в Москве в КВЦ «Сокольники» будет проходить главное событие года в сфере робототехники – Robotics Expo 2016.

Выставка "Онгон: путешествие в Бурятию"

Центр творческих индустрий "Фабрика" (бесплатно)

Музыкант и художник Аврам Броди и фотограф Константин Гузь совершили путешествие в Бурятию, где соприкоснулись с таинством шаманской культуры и вселенной народных мифов.

Автобусная экскурсия "Легенды сталинских высоток"

Станция метро «Китай-город», Солянский тупик (700 руб)

Вы узнаете подробности о строительстве, факты и вымыслы, которыми окружены эти здания, ставшие символом Москвы.

Экскурсия "Планета Шехтель"

Станция метро «Маяковская», Триумфальная площадь, (400 руб)

Пешеходная прогулка по местам памяти знаменитого архитектора-самоучки и мастера модерна. Можно увидеть необычные здания, отличающиеся своеобразной формой и отделкой, растительными элементами, морскими мотивами. Именно работы Шехтеля во многом определили облик столицы.

Мастер-класс "Скрась свободное время красивыми девушками!"

"Школа отношений", (бесплатно)

Узнаете, как нужно готовиться к романтическому свиданию и легко подойти к привлекательной девушке на улице. Пора меняться! Там же можно пройти мастер-класс "Мужская харизма и уверенность".

Каток «Лед» в парке «Сокольники»

(билет на взрослого –350 руб)

Сеансы: 10:00-12:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00, 19:00-21:00, 22:00-00:00.

Выставка «Красота жизни»

В Воронцовском парке, (бесплатно)

В экспозиции фотовыставки представлены работы участников ежегодного издания «Международный сборник мастеров искусства – I AM», объединяющего талантливых авторов из разных уголков мира.

Выставка «Плей-Граунд»

В Галерее-мастерской ГРАУНД Песчаная, (100 руб)

Можно увидеть работы современных художников и сравнить их с работами их детей. Интересна тема их взаимовлияния друга на друга.

Выставка «Художественные сокровища России»

В выставочном зале «Центр искусств / Москва», (450 руб)

Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна. Коллекционеры и ценители искусства объединились для того, чтобы показать миру ранее сокрытое от зрителей драгоценное собрание шедевров.

Выставка «Цветы, плоды и звери»

В Галерее-мастерской «Выхино», (100 руб)

Межсекционный арт-проект художников декоративно-прикладного искусства и скульпторов Московского Союза Художников. В экспозиции будут представлены творческие работы на тему флоры и фауны.

Большой фестиваль мультфильмов

10-й юбилейный Большой фестиваль мультфильмов. В программе: 20 площадок и 50 уникальных программ мультфильмов, а также встречи с российскими и зарубежными аниматорами, мастер-классы и лекции, Фабрика мультфильмов и многое другое.

Кстати, в удлиненные выходные в Москве введут "парковочные каникулы" – парковка будет бесплатной.