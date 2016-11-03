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Куда можно пойти 4 ноября в столице, читайте ЗДЕСЬ
К "Ночи искусств" присоединятся 50 московских библиотек.
В библиотеке-читальне имени Тургенева организуют программу, посвященную 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова под названием "Булгаковские фантазии". Для посетителей выступят с лекцией сотрудники благотворительного фонда имени писателя.
В библиотеке киноискусств имени Эйзенштейна посетители смогут пообщаться с режиссером Владимиром Хотиненко, а также посмотреть его ленту "1612".
Читательский клуб в «Букводоме» (парк Сокольники)
5 ноября, начало в 12:00
Участники обсудят роман «Вера» современного русского писателя Александра Снегирёва. При ознакомлении с аннотацией может возникнуть очень неоднозначное впечатление.
Выставка «Спортлэнд – территория детства»
С 3 по 6 ноября (вход - 300 руб)
В павильоне № 69 на ВДНХ пройдет интерактивная выставка детского досуга и семейного отдыха «Спортлэнд — территория детства». Живопись и мультипликация, головоломки, конкурсы и викторины, игры и спорт. Всего на выставке представлено около 100 интерактивных площадок.
Уроки аргентинского танго
С 4 по 13 ноября «Дом Танго» приглашает на бесплатные открытые занятия.
"Ни Восток, ни Запад, ни Север, ни Юг"
(200 руб)
В пространстве выставочного центра "Рабочий и Колхозница" пройдет первая в России ретроспективная выставка классика современного искусства, одного из важнейших представителей польского концептуализма – Ярослава Козловского.
Пешеходная экскурсия на Мосфильм
(800 руб)
Легендарные павильоны, автомобильный ретро-парк, исследование уникальных диковинных реквизитов и костюмов.
Крупнейший смотр анимации
До 7 ноября москвичи и гости столицы могут посмотреть лучшие работы мировой анимации в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Участников ждут 50 тематических программ, встречи с аниматорами и фабрика мультфильмов, где можно поучаствовать в их создании.
Фестиваль итальянского кино
В московском кинотеатре "Октябрь" стартовал Russia-Italia Film Festival — российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино. На RIFF покажут как кассовые проекты, так и авторское кино.
Боксерское шоу "Гладиатор"
Любите бокс? Вам в гостиничный комплекс "Корстон-Москва". Там соберутся свыше ста сильнейших боксеров из разных стран. 4 ноября каждый из них сойдется в прямом единоборстве и попробует выиграть $2 млн.
Гран-при по фигурному катанию
"Кубок Ростелекома", который пройдет с 4 по 6 ноября в московском дворце "Мегаспорт". В первый день зрители увидят короткие программы, во второй — произвольные. Третий день — яркое шоу из показательных выступлений сильнейших фигуристов мира. Участие в соревнованиях примут фигуристы из 19 стран.
В Центре Люмьер можно оценить ретроспективу фотографа Якова Халипа: увидеть кадры спасения папанинской экспедиции в Арктике и военные фоторепортажи с Константином Симоновым.
С 4 по 6 ноября в Москве в КВЦ «Сокольники» будет проходить главное событие года в сфере робототехники – Robotics Expo 2016.
Выставка "Онгон: путешествие в Бурятию"
Центр творческих индустрий "Фабрика" (бесплатно)
Музыкант и художник Аврам Броди и фотограф Константин Гузь совершили путешествие в Бурятию, где соприкоснулись с таинством шаманской культуры и вселенной народных мифов.
Автобусная экскурсия "Легенды сталинских высоток"
Станция метро «Китай-город», Солянский тупик (700 руб)
Вы узнаете подробности о строительстве, факты и вымыслы, которыми окружены эти здания, ставшие символом Москвы.
Экскурсия "Планета Шехтель"
Станция метро «Маяковская», Триумфальная площадь, (400 руб)
Пешеходная прогулка по местам памяти знаменитого архитектора-самоучки и мастера модерна. Можно увидеть необычные здания, отличающиеся своеобразной формой и отделкой, растительными элементами, морскими мотивами. Именно работы Шехтеля во многом определили облик столицы.
Мастер-класс "Скрась свободное время красивыми девушками!"
"Школа отношений", (бесплатно)
Узнаете, как нужно готовиться к романтическому свиданию и легко подойти к привлекательной девушке на улице. Пора меняться! Там же можно пройти мастер-класс "Мужская харизма и уверенность".
Каток «Лед» в парке «Сокольники»
(билет на взрослого –350 руб)
Сеансы: 10:00-12:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00, 19:00-21:00, 22:00-00:00.
Выставка «Красота жизни»
В Воронцовском парке, (бесплатно)
В экспозиции фотовыставки представлены работы участников ежегодного издания «Международный сборник мастеров искусства – I AM», объединяющего талантливых авторов из разных уголков мира.
Выставка «Плей-Граунд»
В Галерее-мастерской ГРАУНД Песчаная, (100 руб)
Можно увидеть работы современных художников и сравнить их с работами их детей. Интересна тема их взаимовлияния друга на друга.
Выставка «Художественные сокровища России»
В выставочном зале «Центр искусств / Москва», (450 руб)
Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна. Коллекционеры и ценители искусства объединились для того, чтобы показать миру ранее сокрытое от зрителей драгоценное собрание шедевров.
Выставка «Цветы, плоды и звери»
В Галерее-мастерской «Выхино», (100 руб)
Межсекционный арт-проект художников декоративно-прикладного искусства и скульпторов Московского Союза Художников. В экспозиции будут представлены творческие работы на тему флоры и фауны.
Большой фестиваль мультфильмов
10-й юбилейный Большой фестиваль мультфильмов. В программе: 20 площадок и 50 уникальных программ мультфильмов, а также встречи с российскими и зарубежными аниматорами, мастер-классы и лекции, Фабрика мультфильмов и многое другое.
Кстати, в удлиненные выходные в Москве введут "парковочные каникулы" – парковка будет бесплатной.