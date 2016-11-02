Вечером 4 ноября в Москве и по всей России в четвёртый раз пройдёт «Ночь искусств». В рамках акции в столице состоится более 400 бесплатных мероприятий на 270 площадках и даже в транспорте. Внимание! На большинство из них необходимо регистрироваться заранее. Metro предлагает всё самое интересное, а более подробную информацию ищите на mos.ru/artnight.

Кино и театр

В рамках Года кино

Кино. В Мультимедиа-арт-музее на Остоженке в 21:00 начнётся показ «Другого неба» Дмитрия Мамулии и фильмов выпускников его режиссёрской мастерской. Немые фильмы «Аэлита» и «Барышня и хулиган» покажут под аккомпанемент фортепиано в это же время в библиотеке №48 на «Алексеевской».

Театр. В 19:30 в зале ожидания Павелецкого вокзала Центр имени Мейерхольда удивит моноспектаклем «Сентенции Пантелея Карманова». В 21:00 в зал ожидания Казанского вокзала актёры Мастерской Дмитрия Брусникина выйдут с постановкой об истории государства Российского от Рюрика до Ивана Грозного.

Музыка и танцы

И джаз, и вокал, и балет

В метро. Музыканты 1/2 Orchestra сыграют джаз и фанк в вестибюле станции метро «Маяковская» в 22:30. На платформе станции «Полянка» в 19:00 театр «Балет Москва» покажет одноактную постановку «Эквус».

На вокзалах. В 19:30 в зале ожидания Казанского вокзала пройдёт джазовый концерт Полины Касьяновой и трио Дмитрия Купцова. В 22 часа на платформе аэроэкспресса заиграет молодая столичная рок-группа Glintshake. В это же время на Павелецком вокзале пройдёт концерт ансамбля современной музыки.

Дом музыки. Большой симфонический оркестр отправится «Из Рима в Буэнос-Айрес» в 19 часов.

Ночные встречи

с интересными людьми

О литературе. В Театре на Таганке в 22:30 журналист Фёкла Толстая поговорит с финалистом крупнейшей литературной премии России «Ясная поляна» писательницей Наринэ Абгарян о современной литературе.

О метро. В 13:00, 15:00 и 17:00 со станции МЦК «Деловой центр» будет отправляться поезд, в котором архитектор Борис Кондаков расскажет о Москве и МЦК.

Об архитектуре. Автор проекта реконструкции Дома-коммуны на Орджоникидзе Всеволод Кулиш проведёт экскурсию по объекту конструктивизма в 19 часов.

О театре. Никита Ефремов расскажет о карьере актёра критику Алексею Киселёву в «Новой опере» в 22 часа.

Мастер-классы

Научись делать сам

Дизайн одежды. С 16 часов в школе «Практика» специалисты научат создавать эскизы одежды на бумаге, конструировать её руками, а также шить костюмы на машинке.

Архитектура. В 16 часов в «Гоголь-центре» режиссёры и актёры избавят гостей от зажатости тела, научат чувствовать пространство и управлять эмоциями.

Литература. В 19 часов в РГБ писатель и доцент НИУ ВШЭ Алексей Вдовин и руководитель литературной школы CWS Майя Кучерская расскажут, как писать о себе, а в 20:30 – как встать на точку зрения другого человека и рассказать о чужом опыте так, словно ты сам всё это пережил.

Для детей

Самым маленьким

Театр. С 13 часов из центра МАРС каждые 90 минут «вожатые» с юными гостями будут отправляться в театрализованный поход с песнями и палатками. А в 19 часов начнётся экскурсия за кулисы Театра кошек Куклачёва, где малыши также увидят песочное шоу.

Мастер-классы. С 14 часов в Казаковском зале музея-заповедника «Царицыно» преподаватели центра современного танца ЦЕХ покажут детям основы популярных классических и современных танцев.

Мультики. Всеми любимые шедевры и новые работы студий «Союзмульт-фильм», «Шар» и «Пчела» покажут в центре МАРС начиная с 13 часов.