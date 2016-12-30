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Куда пойти на новогодние праздники в Москве (программа мероприятий)

  • Зинаида Мишина

В первую неделю января скучать горожанам не придётся. В Москве пройдут световое шоу, зимний велопарад, марафон Дедов Морозов, выступления джазовых музыкантов и авторские экскурсии. Газета Metro сделала подборку бесплатных развлечений на новогодние праздники

Экскурсии в зоопарк, прогулки по акунинской и Старой Москве

В каникулы жители и гости столицы смогут посетить более 40 бесплатных экскурсий со 2 по 8 января. Такую возможность им подарят экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве».

Например, все дни, кроме 7 января, пройдут экскурсии «Рождественские забавы: от Пушкина до Маяковского». 3 и 7 января можно будет окунуться в акунинскую Москву и пройти по следам нашумевших детективов в ходе экскурсии «Следствие ведёт Фандорин. Москва детективная». Её участникам покажут дом генерал-губернатора, сыскное отделение и предложат расследовать «убийство белого генерала». 

Около 30 бесплатных экскурсий подготовил и Московский дом национальностей. На них можно будет познакомиться с рождественскими и новогодними традициями.

А настоящим подарком на праздники станут бесплатные экскурсии по Московскому зоопарку. Они пройдут с 4 по 8 января. Гостям расскажут, как называются животные, которых можно увидеть в зоопарке зимой, где они обитают и чем интересны.

Узнать расписание мероприятий и записаться на них вы можете на сайтах проектов и Московского зоопарка.

Записаться на экскурсию в зоопарк лучше в ближайшее время – количество мест на неё ограничено 

Записаться на экскурсию в зоопарк лучше в ближайшее время – количество мест на неё ограничено 

все – mos.ru, шоу-театр «Светлые лица»

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Спортивные соревнования, битва снежками и второй зимний велопробег

Прийти в форму после праздничного застолья поможет костюмированный забег «Беги, Дед Мороз, беги!», который пройдёт в парке «Кузьминки». В первый день нового, 2017 года десятки Дедов Морозов преодолеют дистанцию в пять километров, а после состоится чаепитие с мандаринами и вручение подарков. Участие бесплатное, но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте парка.

4 января на школьном стадионе в районе Выхино (Снайперская улица, дом 11а) пройдёт спортивный праздник «Зимние забавы». Все желающие смогут поучаствовать в состязаниях на коньках, лыжах, санках и поиграть в снежки. Начало соревнований в 11:30. Если погода будет слишком суровой, участники переместятся в спортивный зал.

В воскресенье, 8 января, состоится второй зимний Московский велопарад. Участники события проедут по центральным улицам города с целью продемонстрировать, что зима не является преградой для развития велокультуры. Место и время сбора указано на сайте велопробега, там же можно почитать рекомендации для тех, кто впервые поедет зимой на велосипеде. 

Для тех, кто предпочитает классические виды спорта, в «Кузьминках» 5 и 6 января пройдут «Рождественские старты» по спортивному ориентированию на лыжах. Участники получат специальные карты с обозначением лыжных трасс и троп и отправятся на поиски контрольных пунктов. Сбор в 11:00 у главной сцены, старты – с 12:00.

В первом Московском велопараде приняли участие более 3 тысяч человек 

В первом Московском велопараде приняли участие более 3 тысяч человек 

Фестиваль «Кинозима» с советскими фильмами и бесплатный вход в музеи 

В кинотеатрах «Факел», «Берёзка», «Вымпел», «Звезда», «Искра», «Космос», «Молодёжный», «Полёт», «Салют», «Сатурн», «Спутник» и «Юность» будут бесплатно показывать кино. Посмотреть советские фильмы на большом экране можно с 29 декабря по 9 января в рамках фестиваля «Кинозима». Место и расписание сеансов указано на сайте «Москино».

5 января в музее «Садовое кольцо» пройдут три экскурсии, посвящённые Сухаревой башне – одному из самых знаменитых утраченных памятников архитектуры Москвы. В этот же день в Музее русского лубка и наивного искусства расскажут о возникновении лубочной картинки на Руси и её невиданных героях: о чудище Мелюзине, храбром богатыре Бове Королевиче и об Анике-воине. А на мастер-классе каждый сможет сам напечатать картинку в технике ксилографии, как это делали мастера-лубочники, раскрасить её и забрать с собой. Начало в 14 часов.

И это далеко не вся программа столичных музеев. Более 80 московских выставочных залов и усадеб будут работать со 2 по 8 января 2017 года бесплатно. Весь список музеев представлен на сайте газеты Metro и на портале mos.ru.

Куда пойти на новогодние праздники в Москве (программа мероприятий)

Праздничные шоу, джазовые концерты и световые спектакли 

3 января в 13 часов в парке «Фили» пройдёт показательное шоу по скольжению на сноубордах по специализированным фигурам.

Каждый день до 15 января на площади Революции в 17 и 19 часов под музыку знаменитых композиторов уже идут театрализованные представления на льду «Щелкунчик», «Белоснежка» и «Лебединое озеро».

7 января в 20 парках Москвы пройдут рождественские представления. Например, в Саду имени Баумана с 13 часов актёры Мастерской Дмитрия Брусникина покажут новогодний спектакль-коллаж «Смотрите, кто родился». В парке «Сокольники» с 13 до 19 часов пройдёт традиционный фестиваль «Рождественская а капелла» с участием групп Viva Vox, «Пятеро», Coffee Time Band и Rain Drops. В парке «Северное Тушино» с 13 часов выступят световой шоу-театр «Светлые лица», джазовый оркестр и группа «Братья Грим». А в парке «Садовники» с 13 часов театр «Огненные люди» покажет своё «горячее» шоу.

Актёры театра «Светлые лица» показывают световой спектакль «Белая королева» 

Актёры театра «Светлые лица» показывают световой спектакль «Белая королева» 

Новогодние ярмарки и мастер-классы для гурманов, книголюбов и певцов

Каждый день до 15 января с полудня и до вечера на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» у дома 62 по Ленинградскому проспекту гостей будут учить готовить праздничные блюда жителей Южной Америки. А 1 января в «Кузьминках» с 15 до 19 часов кулинары покажут гостям, что готовят на Рождество и Новый год жители Европы: Италии, Финляндии, Германии и Прибалтики. 

На площадке фестиваля на Новом Арбате ежедневно с 11 до 21 часа до 15 января детей и взрослых ждёт книжная ярмарка. Мастера научат создавать рукотворные книги, делать иллюстрации и писать стихи.

А 2 января в 12 часов в «Кузьминках» для ребят проведут мастер-класс, на котором обучат премудростям профессии журналиста.

Ежедневно с 28 декабря по 15 января с 11 до 21 часа на Рождественке любителей красивых вещиц ждёт ярмарка карнавальных масок, праздничных костюмов и украшений.

6 января в 16 часов в музее парка Горького всех любителей петь новогодние песни ждут на мастер-класс педагог по вокалу и джазовый музыкант.

9 января на площади Европы с 15 до 19 часов пройдёт «Новогоднее путешествие в шахматное королевство», где настоящие гроссмейстеры научат премудростям игры.

Детям покажут усадьбу Деда Мороза и научат печатать новогодние 3D-игрушки

С 1 по 7 января с 11 до 18 часов в московской усадьбе Деда Мороза пройдут традиционные праздничные гулянья. Гостей ждут игры с Дедом Морозом, мультфильмы на большом экране, музыкальный спектакль и дискотека.

2, 3, 4 и 5 января на Сокольнической площади для детей проведут программу «Каникулы у бабушки», в которой расскажут о культуре русской деревни. Здесь же приготовят традиционное рождественское блюдо – воздушные оладьи с яблоками и корицей.
7 января там же в 12 часов гостей научат печатать на 3D-принтере яркие ёлочные игрушки.

Ежедневно на ВДНХ у корабля «Буран» работает интерактивная площадка «Космос», которая познакомит с историей освоения космического пространства.

4 января в 17 часов в павильоне «Умный город» на ВДНХ артисты покажут интерактивный спектакль для детей от 3-х лет «Лиса и Заяц».

И главное! Уже сегодня (и по 15 января) на площади Революции детей и их родителей ждёт 100-метровая ледяная горка.

Куда пойти на новогодние праздники в Москве (программа мероприятий)

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