Куда пойти на новогодние праздники в Москве (программа мероприятий)

Экскурсии в зоопарк, прогулки по акунинской и Старой Москве В каникулы жители и гости столицы смогут посетить более 40 бесплатных экскурсий со 2 по 8 января. Такую возможность им подарят экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве». Например, все дни, кроме 7 января, пройдут экскурсии «Рождественские забавы: от Пушкина до Маяковского». 3 и 7 января можно будет окунуться в акунинскую Москву и пройти по следам нашумевших детективов в ходе экскурсии «Следствие ведёт Фандорин. Москва детективная». Её участникам покажут дом генерал-губернатора, сыскное отделение и предложат расследовать «убийство белого генерала». Около 30 бесплатных экскурсий подготовил и Московский дом национальностей. На них можно будет познакомиться с рождественскими и новогодними традициями. А настоящим подарком на праздники станут бесплатные экскурсии по Московскому зоопарку. Они пройдут с 4 по 8 января. Гостям расскажут, как называются животные, которых можно увидеть в зоопарке зимой, где они обитают и чем интересны. Узнать расписание мероприятий и записаться на них вы можете на сайтах проектов и Московского зоопарка.

все – mos.ru, шоу-театр «Светлые лица» Фото:

Спортивные соревнования, битва снежками и второй зимний велопробег Прийти в форму после праздничного застолья поможет костюмированный забег «Беги, Дед Мороз, беги!», который пройдёт в парке «Кузьминки». В первый день нового, 2017 года десятки Дедов Морозов преодолеют дистанцию в пять километров, а после состоится чаепитие с мандаринами и вручение подарков. Участие бесплатное, но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте парка. 4 января на школьном стадионе в районе Выхино (Снайперская улица, дом 11а) пройдёт спортивный праздник «Зимние забавы». Все желающие смогут поучаствовать в состязаниях на коньках, лыжах, санках и поиграть в снежки. Начало соревнований в 11:30. Если погода будет слишком суровой, участники переместятся в спортивный зал. В воскресенье, 8 января, состоится второй зимний Московский велопарад. Участники события проедут по центральным улицам города с целью продемонстрировать, что зима не является преградой для развития велокультуры. Место и время сбора указано на сайте велопробега, там же можно почитать рекомендации для тех, кто впервые поедет зимой на велосипеде. Для тех, кто предпочитает классические виды спорта, в «Кузьминках» 5 и 6 января пройдут «Рождественские старты» по спортивному ориентированию на лыжах. Участники получат специальные карты с обозначением лыжных трасс и троп и отправятся на поиски контрольных пунктов. Сбор в 11:00 у главной сцены, старты – с 12:00.

Фестиваль «Кинозима» с советскими фильмами и бесплатный вход в музеи В кинотеатрах «Факел», «Берёзка», «Вымпел», «Звезда», «Искра», «Космос», «Молодёжный», «Полёт», «Салют», «Сатурн», «Спутник» и «Юность» будут бесплатно показывать кино. Посмотреть советские фильмы на большом экране можно с 29 декабря по 9 января в рамках фестиваля «Кинозима». Место и расписание сеансов указано на сайте «Москино». 5 января в музее «Садовое кольцо» пройдут три экскурсии, посвящённые Сухаревой башне – одному из самых знаменитых утраченных памятников архитектуры Москвы. В этот же день в Музее русского лубка и наивного искусства расскажут о возникновении лубочной картинки на Руси и её невиданных героях: о чудище Мелюзине, храбром богатыре Бове Королевиче и об Анике-воине. А на мастер-классе каждый сможет сам напечатать картинку в технике ксилографии, как это делали мастера-лубочники, раскрасить её и забрать с собой. Начало в 14 часов. И это далеко не вся программа столичных музеев. Более 80 московских выставочных залов и усадеб будут работать со 2 по 8 января 2017 года бесплатно. Весь список музеев представлен на сайте газеты Metro и на портале mos.ru.

Праздничные шоу, джазовые концерты и световые спектакли 3 января в 13 часов в парке «Фили» пройдёт показательное шоу по скольжению на сноубордах по специализированным фигурам. Каждый день до 15 января на площади Революции в 17 и 19 часов под музыку знаменитых композиторов уже идут театрализованные представления на льду «Щелкунчик», «Белоснежка» и «Лебединое озеро». 7 января в 20 парках Москвы пройдут рождественские представления. Например, в Саду имени Баумана с 13 часов актёры Мастерской Дмитрия Брусникина покажут новогодний спектакль-коллаж «Смотрите, кто родился». В парке «Сокольники» с 13 до 19 часов пройдёт традиционный фестиваль «Рождественская а капелла» с участием групп Viva Vox, «Пятеро», Coffee Time Band и Rain Drops. В парке «Северное Тушино» с 13 часов выступят световой шоу-театр «Светлые лица», джазовый оркестр и группа «Братья Грим». А в парке «Садовники» с 13 часов театр «Огненные люди» покажет своё «горячее» шоу.