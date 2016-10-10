Гражданин Кубы Хуан Хулио Пьедра Гонсалес и петербурженка Екатерина Майорова обвиняются в даче взятки сотруднику УФСБ.

Гонсалес приехал в Санкт-Петербург зимой 2016 года в качестве туриста. Здесь он познакомился с Майоровой, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Законный срок безвизового пребывания кубинца в России требовалось продлевать ежемесячно. Когда в августе этот срок в очередной раз истек, Гонсалес и его подруга решили преступить закон.

За постановку в паспорт и миграционную карту штампов, подтверждающих выезд и въезд кубинского туриста в Россию, Екатерина Майорова предложила взятку сотруднику УФСБ России, действовавшему под прикрытием. После передачи денег злоумышленники были задержаны.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.