Крушение вертолета в Сочи: Видео момента происшествия выложили в Сеть

Видео крушения вертолета в Сочи было опубликовано на видеохостинге Youtube. На снятых кадрах виден момент того, как Eurocopter-AS350 стал резко терять высоту и начал падать.

Напомним, что крушение вертолета в Сочи стало причиной гибели двух человек: одна из пассажирок погибла на месте, а в ночь на второе ноября в сочинской больнице скончался ещё один из пострадавших туристов, сообщает "Российская газета". Всего на борту в момент падения находилось пять пассажиров и пилот.

Крушение вертолёта в Сочи произошло в жилом районе. Потеряв управление, машина рухнула в Адлерском районе на территории частного дома и повредила хозяйственную постройку, ЛЭП и две машины.