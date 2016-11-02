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 Опубликовано : Сегодня 09:27

Крушение вертолета в Сочи: Видео момента происшествия выложили в Сеть

  • Данила Белов

На кадрах видно, как начал падать Eurocopter-AS350

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Видео крушения вертолета в Сочи было опубликовано на видеохостинге Youtube. На снятых кадрах виден момент того, как Eurocopter-AS350 стал резко терять высоту и начал падать. 

Напомним, что крушение вертолета в Сочи стало причиной гибели двух человек: одна из пассажирок погибла на месте, а в ночь на второе ноября в сочинской больнице скончался ещё один из пострадавших туристов, сообщает "Российская газета". Всего на борту в момент падения находилось пять пассажиров и пилот. 

Крушение вертолёта в Сочи произошло в жилом районе. Потеряв управление, машина рухнула в Адлерском районе на территории частного дома и повредила хозяйственную постройку, ЛЭП и две машины.

 

Подробности происшествия сейчас расследуют специалисты, но, по предварительным данным Росавиации, пилот разбившегося вертолета мог осуществлять незаконные экскурсионные полеты.

По факту крушения вертолета в Сочи уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ ("нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть человека по неосторожности").

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