На Ямале 21 октября упал вертолет Ми-8, в результате чего погибли 19 человек, ещё трое были срочно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения автономного округа, сообщает ТАСС.

Почему разбился вертолёт Ми-8 на Ямале

По имеющимся данным, сейчас следствие рассматривает три версии крушения вертолёта на Ямале.

"Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия. Ни одна из них не является на данный момент приоритетной", - заявили агентству в СК.

Падение вертолета на Ямале сегодня произошло тогда, когда воздушный борт авиакомпании "Скол" выполнял рейс с Сузумского месторождения Красноярского края в ямальский поселок Уренгой. В момент крушения внутри транспорта находилось максимально возможное количество человек: 19 пассажиров и три члена экипажа. Среди выживших членов экипажа нет.

"Извлекать тела нефтяников и членов экипажа, а также деблокировать пострадавших спасателям из искореженного и деформированного корпуса вертолета, лежащего на боку, пришлось с помощью специального оборудования. В числе погибших весь экипаж вертолета - три человека", - сказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолёта

Поиски вертолёта с вахтовиками, который разбился на Ямале, было осложнено погодными условиями и сложной местностью, где он рухнул. Сотрудникам МЧС потребовалось около 6 часов, чтобы добраться до места катастрофы. Была даже вероятность того, что сами спасатели повторят печальную судьбу Ми-8, учитывая, что воздушный борт МЧС отправился к месту крушения вертолёта во время сильного тумана. Тем не менее сотрудники ведомства решили сделать всё возможное, чтобы попытаться спасти выживших, потому вопреки погодным условиям отправились в путь. К счастью, командир Ми-8 успел подать экстренный сигнал со своего телефона, что ускорило процесс поиска воздушного судна.

К расследованию факта падения вертолёта на Ямале присоединились также специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Как только свою часть работы закончат спасатели МЧС и представители следственных органов, эксперты МАК тоже приступят к изучению деталей трагедии.

По имеющейся на данный момент информации, вертолёт, который упал на Ямале, имел сертификат летной годности, действовавший до 2017 года. Воздушное судно было выпущен в 1984 году.

Список погибших Ми-8 на Ямале

Информационный портал Lifenews уже опубликовал на своём сайте список погибших при крушении Ми-8 на Ямале:

Члены экипажа:

Додонков А. Г. - командир

Провальный В. Ю. - второй пилот

Сабитов В. А. - бортмеханик



Пассажиры:

Антонов Б. И.

Пайков В. Е.

Яковенко А. Н.

Агзямов И. И.

Овсянников Ю. В.

Стариков А. П.

Токарев Н.В.

Салов В.В.

Бахтин Н. А.

Лукунцов А. А.

Афонин А. В.

Уваров В. М.

Кошелев Б. П.

Семеновых Н. Н.

Веденкин А. И.

Рыбьяков А. С.

Вертолёт разбился на Ямале сегодня: видео