Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал сенсационное заявление. Футболист назвал себя геем. Об этом в понедельник сообщает испанское издание Cope.

Во время словесной перепалки с полузащитником мадридского "Атлетико" Коке, испанец назвал Роналду геем, но что тот ответил: "Да, я гей, зато у меня полно денег, а ты ублюдок".

Между тем, делать какие-либо выводы слишком рано. Возможно, Роналду сказал эти слова на эмоциях. Также не стоит забывать об отношениях с российской моделью Ириной Шейк, с которой футболист встречался с 2010 по 2015 год.

На данный момент футболист пока никак не прокомментировал свои слова.

Напомним, что мадридское дерби между футбольными клубами "Реал" и "Атлетико" прошло в субботу, 19 ноября.

Матч, проходивший на стадионе Висенте Кальдерон, завершился со счётом 3:0 в пользу "Реала". Все три мяча в ворота соперников забил Криштиану Роналду.

Таким образом, на счету португальского футболиста восемь голов в девяти матчах текущего чемпионата Испании.