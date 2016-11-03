Котенок Мультик в 17:15 3 ноября отправился на свой первый прием к ветеринару в Петербурге. Об этом Metro сообщила его куратор Светлана Лебедева. И поход этот к врачу совсем не рядовой.

31 октября в районе Центрального рынка в Липецке дети играли котенком в бейсбол. Они подбрасывали в воздух маленького котенка вместо мяча. В их руках были биты, которыми они и отбивали четырехлапого малыша. Со смехом ребята наблюдали, как далеко он отлетит.

Мучения животного прекратились, когда подошли две женщины и отобрали котенка. При осмотре выяснилось, что у него задние лапы котоенка - вывернуты. У животного из-за полученных повреждений происходит непроизвольное мочеиспускание.

Зоозащитники, которым передали котенка, приняли решение везти его в Петербург. По словам одной из них - Татьяны Гирской, перед отъездом в местной клинике сделали снимки и проверили глубокую болевую чувствительность. Результат - перебит спинной мозг, животное на лапы не встанет.

- А в Петербурге - единственная, наверное, на всю Россию неврологическая клиника доктора Сотникова. Светлана Лебедева (петербургский куратор Мультика) имеет опыт выхаживания таких безнадежных, на первый взгляд, животных.

Был объявлен сбор средств - чтобы довезти животное в Петербург, необходимо было не меньше пяти тысяч рублей.

3 ноября Мультика доставили в Петербург, передали в руки Светлане Лебедевой. После чего они сразу отправились в клинику.

По состоянию на 15:30 3 ноября уже собрано около 20 тысяч рублей. По мнению зоозащитников, этого хватит лишь на оплату МРТ. Информацию о судьбе Мультика зоозащитники выкладывают на страничку социальной сети.