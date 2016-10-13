Состав с экспозицией, посвящённой классику, дополнили ещё одним вагоном и запустили по Арбатско-Покровской линии метро. А первым его пассажиром стал "британец" Тимофей, точная копия кота, которого держит на руках изображённый на стене головного вагона Шекспир.

– Эта задумка отражает мнение исследователей, – пояснили в пресс-службе столичного метрополитена. – Они указывают на частое упоминание автором кошек в своих произведениях – более 40 раз!

"Любимец Шекспира" пришёл на торжественное открытие поезда в роскошном жабо, с интересом осматривал вагоны и много говорил на своём кошачьем языке.