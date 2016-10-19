В швейцарском Цюрихе четыре автомобиля из кортежа делегации Совета Федерации попали в ДТП, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФ.

Сообщается, что делегация направлялась в Берн на сессию Ассоциации европейских сенатов. Авария произошла в туннеле по дороге из аэропорта Цюриха.

В автомобилях, попавших в дорожно-транспортное происшествие, находились сопровождающие лица и представители средств массовой информации.

В пресс-службе также уточнили, что машины были предоставлены принимающей стороной.

В ДТП никто не пострадал, и кортеж продолжил движение по маршруту.

Отметим, что делегация Совета Федерации во главе со спикером верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко прибыла в Швейцарию сегодня, чтобы принять участие в сессии Ассоциации европейских сенатов и провести ряд двухсторонних встреч.