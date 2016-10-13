В среду, 13 октября, сначала в социальных сетях, а затем и в местных СМИ появилась информация о смерти короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета. Причём ранее было известно лишь о плохом и нестабильном его состоянии в больнице после процедуры гемодиализа.
"Король Таиланда только что умер. Мыслями с моими тайскими друзьями", - сообщил на странице в Twitter Kevin McSpadden.
Вскорости соболезнования жителям Таиланда в социальной сети полились рекой. И хотя даже местные журналисты рассказали о смерти 88-летнего правителя, официального подтверждения известию пока нет.
Король Адулъядета являлся рекордсменом среди ныне живущих монархов. На троне он был 70 лет и 126 дней.
Известно, что более 200 тайцев всю ночь провели на газоне рядом с больницей. Там на 16-м этаже монарх проживал большую часть времени. Под постоянным наблюдение докторов король находился последние семь лет.
Граждане у больницы были в розовой одежде, что, по их мнению, даёт силы и приносит удачу. Преданные тайцы всю ночь читать молитвы за здоровье монарха.
Единственный сын короля – наследный принц Маха Вачиралонгкорн. Ему 64 года.
Справка
- Пхумипхона Адулъядета взошёл на трон семьдесят лет назад – ещё в 1946 году. Его короновали 5 мая 1950 года.
- Адульядет известен также как Рама IX.
- Коронационное имя монарха: «Phrabat Somdet Phra Paramindara Maha Bhumibol Adulyadet Mahitaladhibet Ramadhibodi Chakrinarubodind Sayamindaradhirat Boromanatbophit».
- Он профессионально играл джаз на саксофоне.
- Считался писателем, так как написал книгу о любимой собаке.
- Был изобретателем. Например, запатентовал «искусственные облака».
- Также зарекомендовал себя как художник и фотограф.