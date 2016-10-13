В среду, 13 октября, сначала в социальных сетях, а затем и в местных СМИ появилась информация о смерти короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета. Причём ранее было известно лишь о плохом и нестабильном его состоянии в больнице после процедуры гемодиализа.

"Король Таиланда только что умер. Мыслями с моими тайскими друзьями", - сообщил на странице в Twitter Kevin McSpadden.

Вскорости соболезнования жителям Таиланда в социальной сети полились рекой. И хотя даже местные журналисты рассказали о смерти 88-летнего правителя, официального подтверждения известию пока нет.

Король Адулъядета являлся рекордсменом среди ныне живущих монархов. На троне он был 70 лет и 126 дней.

Известно, что более 200 тайцев всю ночь провели на газоне рядом с больницей. Там на 16-м этаже монарх проживал большую часть времени. Под постоянным наблюдение докторов король находился последние семь лет.

Граждане у больницы были в розовой одежде, что, по их мнению, даёт силы и приносит удачу. Преданные тайцы всю ночь читать молитвы за здоровье монарха.

Единственный сын короля – наследный принц Маха Вачиралонгкорн. Ему 64 года.

Справка