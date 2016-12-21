Накануне вечером группа учеников спецшколы "Шанс" для детей с девиантным поведением забаррикадировалась в здании учреждения на Канатчиковском проезде после конфликта с педагогами.

Как пишет "Интерфакс", подростки требовали смены руководства школы.

"В настоящий момент ситуация нормализовалась, ученики вышли на контакт и открыли двери", – сообщил источник в правоохранительных органах. Он добавил, что сотрудники полиции уезжают с места происшествия.

По данным источника, пострадавших в результате происшествия не было, на месте дежурил наряд полиции.