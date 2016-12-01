В рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума главный архитекор Москвы Сергей Кузнецов представил проект концертного зала, который откроется в парке «Зарядье» в 2018-м году.

– Он будет как бы «вкопан» в холм, с другой стороны будет так называемая «стеклянная кора», представляющая собой светопрозрачное покрытие с деревянными перемычками, под которым будут расти деревья. Она придаст зданию выразительный силуэт и защитит от непогоды не только филармонию, но и открытый амфитеатр, – рассказал Кузнецов.

Директор Мариинки Валерий Гергиев заявил, что аккустические возможности у нового зала будут даже лучше, чем у знаменитого петербуржского театра.

– Зал в "Зарядье" будет иметь даже более уникальные возможности для постановки опер и балетов, чем построенная десять лет назад вторая сцена Мариинского театра, – сказал он. – И вы знаете, есть такая практика – построить филармонию, а потом тратить миллионы на улучшения и доработку. Мы же хотим построить зал, который не надо будет совершенствовать. Он должен стать совершенным акустическим инструментом, который сразу и навсегда тронет душу, воображение слушателей. Я очень верю в успех. Я не сомневаюсь, что новый зал в "Зарядье" сыграет огромную роль в том, чтобы Россия оставалась страной великой музыки и великих музыкантов.