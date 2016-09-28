В Петербурге 1 октября также отметят Международный день вегетарианства. В этоу субботу на площадке фестиваля всем желающим расскажут об альтернативной пище, которая не менее вкусна и полезна, чем мясо.

Как отмечают организаторы, на площадке фестиваля уже в эту субботу, 1 октября, будут представлены различные проекты вегетарианской, веганской и сыроедной кухни. Посетителей ждут дегустации вкуснейших блюд, лучшие натуральные продукты, эко-маркет, увлекательные лекции и мастер-классы и небольшая концертная программа. Также ведущие будут проводить конкурсы, флэшмобы и дарить подарки.

- Ожидаем от 500 человек, - уточнил Metro Дмитрий Кузнецов, координатор мероприятия. - В Петербурге подобный фестиваль проводим в первый раз, пространство, где пройдут мероприятия, недавно открылось. Между мастер-классами и лекциями будут выступать преподаватели нашей школы искусств.

Гостей фестиваля порадуют вегетарианскими пирогами, бездрожжевыми пышками, гамбургерами, чизкейками, маффинами и многим другим.

- А ещё на нашем фестивале 1 октября мы будем учить делать масала-чай, - отмечают организаторы.

Вход бесплатный.

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